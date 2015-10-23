​Могерини назвала важным вовлечение Асада в процесс политического перехода в Сирии

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что считает важным привлечение президента Сирии Башара Асада к процессу политического перехода в стране, передает Report со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что из уроков в Ираке мы выучили, что нам нужно обеспечить необходимость того, чтобы политические процессы и переходы гарантировали не только безопасность, но и вовлечение в процесс всех частей общества», — сказала она.

По ее словам, в данный момент ведется работа по созданию возможности для такого перехода, в котором Асад считается частью начального этапа.