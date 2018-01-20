МО РФ: в районе Африн приняты меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Командование российской группировки войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в районе Африн.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что оперативная группа российского Центра примирения и военной полиции в районе Африн передислоцирована в район Телль-Аджар.
Отметим, что министерство иностранных дел Росиии призвала стороны в Африне проявить взаимную сдержанность.
“В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации".
В ведомстве добавили, что основной целью оставшихся в Сирии российских военных является обеспечение прекращения огня.
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