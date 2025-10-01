Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    МККК приостановил свою деятельность в городе Газа

    • 01 октября, 2025
    • 15:56
    МККК приостановил свою деятельность в городе Газа

    Международный комитет Красного Креста заявил, что был вынужден временно приостановить свою деятельность в городе Газа и перевести сотрудников в другое место из-за эскалации боевых действий.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    "МККК будет и впредь стремиться оказывать поддержку гражданскому населению города Газа из наших офисов в Дейр-эль-Балахе и Рафахе [районы, которые располагаются южнее города Газа в одноименном секторе]. Они продолжают работать в полную силу", - цитирует газета заявление организации.

    Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Qəzzada fəaliyyətini dayandırıb
    ICRC temporarily suspends Gaza City operations

