МККК приостановил свою деятельность в городе Газа
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 15:56
Международный комитет Красного Креста заявил, что был вынужден временно приостановить свою деятельность в городе Газа и перевести сотрудников в другое место из-за эскалации боевых действий.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
"МККК будет и впредь стремиться оказывать поддержку гражданскому населению города Газа из наших офисов в Дейр-эль-Балахе и Рафахе [районы, которые располагаются южнее города Газа в одноименном секторе]. Они продолжают работать в полную силу", - цитирует газета заявление организации.
