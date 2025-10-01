İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Qəzzada fəaliyyətini dayandırıb

• 01 oktyabr, 2025

• 15:58

    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:58
    Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) hərbi əməliyyatların genişlənməsi səbəbindən Qəzza şəhərindəki fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq və əməkdaşlarını başqa yerə köçürmək məcburiyyətində qaldığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    "BQXK Qəzza şəhərinin mülki əhalisinə Deyr əl-Balah və Rəfahdakı ofislərimizdən dəstək verməyə davam edəcək", - məlumatda bildirilib.

    МККК приостановил свою деятельность в городе Газа
    ICRC temporarily suspends Gaza City operations

