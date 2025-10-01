Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Qəzzada fəaliyyətini dayandırıb
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 15:58
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) hərbi əməliyyatların genişlənməsi səbəbindən Qəzza şəhərindəki fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq və əməkdaşlarını başqa yerə köçürmək məcburiyyətində qaldığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
"BQXK Qəzza şəhərinin mülki əhalisinə Deyr əl-Balah və Rəfahdakı ofislərimizdən dəstək verməyə davam edəcək", - məlumatda bildirilib.
