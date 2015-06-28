Митинг в Ереване может быть прекращен к вечеру

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Решение о прекращении акции протеста в центре Ереване, возможно, будет принято 28 июня. Такое мнение выразил один из организаторов общественной инициативы "Нет грабежу!" Вагинак Шушанян, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Как считает активист движения, участники которого составляют основную часть протестующих против удорожания электричества, "следует хотя бы признать, что первая битва большой войны выиграна". "Мы инициировали все это, и они (власти) отступили", - утверждает Шушанян. По его мнению, "долгое время представители оппозиции вообще не принимались во внимание президентом (Армении Сержем Саргсяном)".

Отвечая на вопрос, могут ли участники массовой акции протеста в воскресенье вечером принять решение о ее прекращении, 24-летний активист ответил: "Все возможно". "Можно пойти домой, но не проигравши или с поникшей головой, а выиграв первое сражение и ожидая следующей битвы", - добавил он.