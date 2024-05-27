Актера Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе при ограблении

Актер сериалов "Мир Дикого Запада" и "Мыслить как преступник" 37-летний Джонни Уэктор был застрелен в Лос-Анджелесе, когда столкнулся с грабителями, взломавшими его машину.

Актер сериалов "Мир Дикого Запада" и "Мыслить как преступник" 37-летний Джонни Уэктор был застрелен в Лос-Анджелесе, когда столкнулся с грабителями, взломавшими его машину.

Как передает Report, об этом сообщает газета Variety .

Мать Уэктора рассказала, что ее сын увидел, как трое мужчин пытались взломать его машину. По ее словам, актер не пытался оказать сопротивление, однако преступники всё равно решили выстрелить в него. После этого грабители скрылись с места преступления.

По данным правоохранительных органов, врачи прибыли на место происшествия и доставили Уэктора в местную больницу, где актер скончался. Отмечается, что личности преступников до сих пор не были установлены.

"Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал", - рассказал газете агент актера.