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Актера Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе при ограблении

Актера Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе при ограблении Актер сериалов "Мир Дикого Запада" и "Мыслить как преступник" 37-летний Джонни Уэктор был застрелен в Лос-Анджелесе, когда столкнулся с грабителями, взломавшими его машину.
Другие страны
27 мая 2024 г. 06:23
Актера Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе при ограблении

Актер сериалов "Мир Дикого Запада" и "Мыслить как преступник" 37-летний Джонни Уэктор был застрелен в Лос-Анджелесе, когда столкнулся с грабителями, взломавшими его машину.

Как передает Report, об этом сообщает газета Variety.

Мать Уэктора рассказала, что ее сын увидел, как трое мужчин пытались взломать его машину. По ее словам, актер не пытался оказать сопротивление, однако преступники всё равно решили выстрелить в него. После этого грабители скрылись с места преступления.

По данным правоохранительных органов, врачи прибыли на место происшествия и доставили Уэктора в местную больницу, где актер скончался. Отмечается, что личности преступников до сих пор не были установлены.

"Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал", - рассказал газете агент актера.

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