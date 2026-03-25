Минздрав: В Израиле свыше 5 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

В Израиле с 28 февраля в результате ударов Ирана ранения получили 5 045 человек, в том числе 204 - за последние 24 часа.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля.

По данным ведомства, 120 из пострадавших в настоящее время остаются в больницах, из них 12 человек - в тяжелом состоянии. Состояние еще 27 человек оценивается как "средней тяжести".