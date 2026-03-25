İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 5 mindən çox insan yaralanıb
- 25 mart, 2026
- 10:47
İsraildə fevralın 28-dən bəri İranın zərbələri nəticəsində 5 045 nəfər, o cümlədən son 24 saat ərzində 204 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yaralananlardan 120-si hazırda xəstəxanalarda yerləşdirilib, onlardan 12 nəfərin vəziyyəti ağırdır. 27 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir.
Son xəbərlər
11:52
Azərbaycanda ötən gün 11 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıbHadisə
11:34
Fatih Birol: "IEA ehtiyac yaranarsa, əlavə neft ehtiyatlarını dövriyyəyə buraxmağa hazırdır"Energetika
11:33
"Aston Villa" PSJ-nin 18 yaşlı forvardı İbrahim Mbayeni transfer etmək istəyirFutbol
11:30
Ötən gün Azərbaycanda 27 cinayətin üstü açılıbHadisə
11:24
Foto
İstanbulda "İpək Yolu Sığorta Forumu" keçirilirMaliyyə
11:22
Bəzi ərazilərə yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:18
Göygöldə yeniyetmənin əlində pirotexniki vasitə partlayıb, barmağı amputasiya olunubHadisə
11:14
Tərtər sakini göbələkdən zəhərlənibHadisə
11:09