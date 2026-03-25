    Fərdi
    • 25 mart, 2026
    • 12:32
    Azərbaycanın parataekvondo millisi Antalyada keçiriləcək Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirinə qatılacaq

    Azərbaycanın parataekvondo millisi Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində mübarizə aparacaq.

    "Report"un Azərbaycan Milli Prarlimpiya Komitəsinə istinadən məlumatına görə, martın 25-də Antalyada start götürəcək yarışda ölkəmizi K44 kateqoriyasında 6 idmançı təmsil edəcək.

    Kişilərin mübarizəsində Sabir Zeynalov (58 kq), Amin Əliyev (63 kq), Amin Şıxalıyev (63 kq), İmaməddin Xəlilov (70 kq) və Orxan Cəfərov (80 kq), qadınlar arasında isə Səmayə Həsənova (47 kq) dayanq üzərinə çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, Los-Anceles-2028 Yay Paralimpiya Oyunlarına reytinq xalları qazandıran turnirdə komandaya baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edəcək.

