    Nazir: Türkiyənin müharibə bölgəsindən enerji asılılığı minimal səviyyədədir

    Region
    • 25 mart, 2026
    • 12:15
    Nazir: Türkiyənin müharibə bölgəsindən enerji asılılığı minimal səviyyədədir

    Hörmüz boğazında hərəkətin məhdudlaşdırılması səbəbindən dünya üzrə neft axınının təxminən 20 faizi dayanıb və ya ləngiyib.

    "Report" "A Haber"ə istindən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar deyib.

    O qeyd edib ki, Türkiyənin bu bölgədən enerji asılılığı ən aşağı səviyyədədir:

    "Ümumi tədarükümüzün 10 faizi bu bölgədən təmin olunur. Bu səbəbdən, müharibə bölgəsindən asılılığımız minimal səviyyədədir".

    Hörmüz boğazında gərginlik Alparslan Bayraktar
    Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности Турции
    Bayraktar: Middle East crisis does not threaten Türkiye's energy security

