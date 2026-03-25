Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности Турции
- 25 марта, 2026
- 12:59
Безопасность энергоснабжения Турции не находится под угрозой из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
Он добавил, что зависимость Турции от потоков энергоносителей из региона Ближнего Востока, охваченного конфликтом, находится на приемлемом уровне в 10%.
По словам министра, из-за ограничений движения в Ормузском проливе мировой поток нефти замедлился примерно на 20%.
"Лишь 10% от общего объема наших поставок приходится на этот регион. Поэтому наша зависимость от энергоресурсов из этого региона минимальна", - заявил Байрактар.
Министр энергетики также сообщил, что турецкое судно "Абдулхамид Хан" начнет новую буровую операцию в Черном море завтра рано утром.
Кроме того, он отметил, что все усилия сосредоточены на том, чтобы в этом году начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую".
"Ведется интенсивная работа", - добавил Байрактар.