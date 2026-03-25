    Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности Турции

    25 марта, 2026
    • 12:59
    Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности Турции

    Безопасность энергоснабжения Турции не находится под угрозой из-за кризиса на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

    Он добавил, что зависимость Турции от потоков энергоносителей из региона Ближнего Востока, охваченного конфликтом, находится на приемлемом уровне в 10%.

    По словам министра, из-за ограничений движения в Ормузском проливе мировой поток нефти замедлился примерно на 20%.

    "Лишь 10% от общего объема наших поставок приходится на этот регион. Поэтому наша зависимость от энергоресурсов из этого региона минимальна", - заявил Байрактар.

    Министр энергетики также ​​сообщил, что турецкое судно "Абдулхамид Хан" начнет новую буровую операцию в Черном море завтра рано утром.

    Кроме того, он отметил, что все усилия сосредоточены на том, чтобы в этом году начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую".

    "Ведется интенсивная работа", - добавил Байрактар.

    Алпарслан Байрактар Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив АЭС Аккую
