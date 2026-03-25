    Türkiyə ilk zirehli patrul avtomobilini istifadəyə verib

    • 25 mart, 2026
    Türkiyə ilk zirehli patrul avtomobilini istifadəyə verib

    Türkiyənin ilk daxili istehsalı olan zirehli patrul nəqliyyat vasitəsi "TULGA 4x4" rəsmən istismara buraxılıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hərbi və təhlükəsizlik personalının xidməti tələbatlarını ödəmək üçün hazırlanmış bu nəqliyyat vasitəsi zirehli konstruksiyası, ballistik müdafiə səviyyəsi və müasir texnoloji təchizatı sayəsində yüksək təhlükəsizlik təmin edir.

    Təqribən 8 ton çəkiyə malik olan avtomobil 5 nəfərlik heyətin daşınması imkanına və 250 at gücündə mühərrikə sahibdir.

    "TULGA 4x4" zirehli patrul avtomobilinin maksimum sürət həddi saatda 130 kilometrdir.

    Турция ввела в эксплуатацию первый бронированный патрульный автомобиль TULGA

    "Mançester Yunayted" və "Bayer 04"ün sabiq müdafiəçisi Fosu-Mensa 2 illik fasilədən sonra məşqlərə başlayıb

    Rəşad Hüseynov: "Aqrar elm iqlim dəyişikliyi şəraitində strateji əhəmiyyət kəsb edir"

    Azərbaycanda ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan dörd nəfər saxlanılıb

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    "Atletiko" "Barselona"nın hücumçusu Ferran Torresə maraq göstərir

    Qrossi: ABŞ və İran arasında danışıqlar həftəsonu İslamabadda keçirilə bilər

    İran Ərbil hava limanına zərbə endirib

    Azərbaycanın parataekvondo millisi Antalyada keçiriləcək Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirinə qatılacaq

    Prezident İlham Əliyev "Abşeron" Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib

