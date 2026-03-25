Турция ввела в эксплуатацию первый бронированный патрульный автомобиль TULGA

Первый турецкий бронированный патрульный автомобиль TULGA 4x4 официально введен в эксплуатацию.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, автомобиль разработан для военнослужащих, сотрудников служб безопасности и обеспечивает высокий уровень защиты благодаря бронированной конструкции, уровню баллистической защиты и современному технологическому оборудованию.

Транспортное средство весом около 8 тонн рассчитано на 5 человек и оснащено двигателем мощностью 250 лошадиных сил.

Максимальная скорость TULGA 4x4 составляет 130 км/ч.