Турция ввела в эксплуатацию первый бронированный патрульный автомобиль TULGA
В регионе
- 25 марта, 2026
- 12:43
Первый турецкий бронированный патрульный автомобиль TULGA 4x4 официально введен в эксплуатацию.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, автомобиль разработан для военнослужащих, сотрудников служб безопасности и обеспечивает высокий уровень защиты благодаря бронированной конструкции, уровню баллистической защиты и современному технологическому оборудованию.
Транспортное средство весом около 8 тонн рассчитано на 5 человек и оснащено двигателем мощностью 250 лошадиных сил.
Максимальная скорость TULGA 4x4 составляет 130 км/ч.
