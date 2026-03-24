Минздрав: В Израиле свыше 4,8 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

В Израиле с 28 февраля в результате ударов Ирана ранения получили 4829 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля.

По данным ведомства, 111 из пострадавших в настоящее время остаются в больницах, из них 12 человек - в тяжелом состоянии. Состояние еще 21 человека оценивается как "средней тяжести".