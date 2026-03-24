    Минздрав: В Израиле свыше 4,8 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 13:17
    Минздрав: В Израиле свыше 4,8 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    В Израиле с 28 февраля в результате ударов Ирана ранения получили 4829 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля.

    По данным ведомства, 111 из пострадавших в настоящее время остаются в больницах, из них 12 человек - в тяжелом состоянии. Состояние еще 21 человека оценивается как "средней тяжести".

    Министерство здравоохранения Израиля Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Пострадавшие в результате ударов Ирана
    İsrail İranın zərbələri nəticəsində 4,8 mindən çox insanın zərər çəkdiyini açıqlayıb
    Israel reports over 4,800 injured in Iranian strikes
