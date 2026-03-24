İsrail İranın zərbələri nəticəsində 4,8 mindən çox insanın zərər çəkdiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 24 mart, 2026
- 13:33
İsraildə fevralın 28-dən etibarən İranın zərbələri nəticəsində 4829 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu İsrail Səhiyyə Nazirliyi bildirib.
Qurumun məlumatına görə, zərər çəkənlərdən 111 nəfər hazırda xəstəxanalarda qalır, onlardan 12 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. Daha 21 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir.
Son xəbərlər
14:22
Kats: İsrail ordusu "Hizbullah" təhlükəsi aradan qaldırılana qədər Livanın cənubunda qalacaqDigər ölkələr
14:22
Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından qazancını 32 % artırıbASK
14:10
İsrail ordusu: İranda SEPAH və Kəşfiyyat Nazirliyinin obyektləri daxil olmaqla 50 hədəfə zərbələr endirilibDigər ölkələr
14:07
Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblərFərdi
14:04
Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçirİnfrastruktur
14:02
Azərbaycan elektrik tənzimləyici cihaz istehsalını kəskin artırıbSənaye
14:00
Peskov: ABŞ və İran danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarla çıxış edirRegion
13:53
Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 30 nəfər saxlanılıbHadisə
13:38