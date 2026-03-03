Минздрав Израиля: За 24 часа в госпитализированы свыше 280 человек из-за ударов Ирана
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 12:39
За последние 24 часа в больницы в Израиле были доставлены 289 пострадавших в результате иранских ударов.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Министерство здравоохранения Израиля.
Из них состояние 19 человек оценивается как средней тяжести.
Отмечается, с начала боевых действий в субботу в больницы было эвакуировано в общей сложности 1 050 человек. Из них 120 человек до сих пор находятся в больницах или отделениях неотложной помощи, а остальные получили медицинскую помощь и были выписаны.
