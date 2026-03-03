Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Минздрав Израиля: За 24 часа в госпитализированы свыше 280 человек из-за ударов Ирана

    • 03 марта, 2026
    • 12:39
    Минздрав Израиля: За 24 часа в госпитализированы свыше 280 человек из-за ударов Ирана

    За последние 24 часа в больницы в Израиле были доставлены 289 пострадавших в результате иранских ударов.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Министерство здравоохранения Израиля.

    Из них состояние 19 человек оценивается как средней тяжести.

    Отмечается, с начала боевых действий в субботу в больницы было эвакуировано в общей сложности 1 050 человек. Из них 120 человек до сих пор находятся в больницах или отделениях неотложной помощи, а остальные получили медицинскую помощь и были выписаны.

    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb
    Health Ministry: 289 injured hospitalized in Israel after Iranian strikes

