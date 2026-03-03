İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 12:45
    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb

    Son 24 saat ərzində İranın zərbələri nəticəsində zərər çəkmiş 289 nəfər İsraildəki xəstəxanalara çatdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-ləri İsrailin Səhiyyə Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb .

    Onlardan 19 nəfərin vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir.

    Qeyd olunub ki, fevralın 28-i döyüş əməliyyatlarının başlanmasından bu yana xəstəxanalara ümumilikdə 1 050 nəfər köçürülüb. Onlardan 120 nəfər hələ də xəstəxanalarda və ya təcili yardım şöbələrində qalır, qalanlarına isə tibbi yardım göstərilib və evə buraxılıblar.

    Минздрав Израиля: За 24 часа в госпитализированы свыше 280 человек из-за ударов Ирана
    Health Ministry: 289 injured hospitalized in Israel after Iranian strikes

