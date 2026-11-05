Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddini müzakirə edir
Milli Məclis
- 05 noyabr, 2026
- 10:59
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Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət və İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında 2027-ci il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun layihələri müzakirəyə çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, büdcə zərfində bu məbləğin 314 manat olması təklif olunur.
O cümlədən yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 334 manat, pensiyaçılar üçün 258 manat, uşaqlar üçün isə 274 manat müəyyən edilir.
Qanun layihələri qəbul olduğu təqdirdə 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Прожиточный минимум в Азербайджане на 2027 год предложено установить в 314 манатов
Azerbaijan's parliament discusses 2027 subsistence minimum
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