İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddini müzakirə edir

    Milli Məclis
    • 05 noyabr, 2026
    • 10:59
    Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddini müzakirə edir

    Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət və İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında 2027-ci il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun layihələri müzakirəyə çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, büdcə zərfində bu məbləğin 314 manat olması təklif olunur.

    O cümlədən yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 334 manat, pensiyaçılar üçün 258 manat, uşaqlar üçün isə 274 manat müəyyən edilir.

    Qanun layihələri qəbul olduğu təqdirdə 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.

    Milli Məclis 2027-ci ilin dövlət büdcəsi
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