Прожиточный минимум в Азербайджане на 2027 год предложено установить в 314 манатов

В Азербайджане предлагается установить прожиточный минимум и порог критерия нуждаемости на 2027 год на уровне 314 манатов.

Как сообщает Report, вопрос обсуждается на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В том числе прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается определить в размере 334 манатов, для пенсионеров - 258 манатов, для детей - 274 манатов.

В случае принятия законопроекты вступят в силу 1 января 2027 года.

Напомним, что прожиточный минимум на 2026 год установлен по стране в размере 300 манатов: для трудоспособного населения - 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.