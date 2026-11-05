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    Прожиточный минимум в Азербайджане на 2027 год предложено установить в 314 манатов

    Милли Меджлис
    • 05 ноября, 2026
    • 11:03
    Прожиточный минимум в Азербайджане на 2027 год предложено установить в 314 манатов

    В Азербайджане предлагается установить прожиточный минимум и порог критерия нуждаемости на 2027 год на уровне 314 манатов.

    Как сообщает Report, вопрос обсуждается на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    В том числе прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается определить в размере 334 манатов, для пенсионеров - 258 манатов, для детей - 274 манатов.

    В случае принятия законопроекты вступят в силу 1 января 2027 года.

    Напомним, что прожиточный минимум на 2026 год установлен по стране в размере 300 манатов: для трудоспособного населения - 317 манатов, для пенсионеров - 245 манатов, для детей - 260 манатов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) прожиточный минимум критерий нуждаемости
    Milli Məclis yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddini müzakirə edir
    Azerbaijan's parliament discusses 2027 subsistence minimum
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