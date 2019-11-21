Минюст США опубликует доклад о слежке ФБР за Трампом 9 декабря

Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц 9 декабря опубликует доклад о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году в отношении нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава юридического комитета Сената, республиканец Линдси Грэм.

Хоровитц направил Грэму письмо с датами публикации. "Доклад генерального инспектора будет опубликован 9 декабря, - написал законодатель в Twitter. - Майкл Хоровитц принял приглашение выступить на слушаниях юридического комитета Сената 11 декабря".

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников правоохранительных органов в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. По свидетельству политиков от правящей Республиканской партии, в отчете Хоровитц подверг резкой критике те шаги прежнего руководства Минюста США и входящего в его структуру ФБР, которые относились к слежке за избирательным штабом Трампа.