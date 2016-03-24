Минюст Бельгии: смертник Бакрауи был депортирован из Турции в Нидерланды

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Брюссельский смертник Брахим (Ибрагим) Бакрауи был депортирован в 2015 году из Турции в Нидерланды, а не в Бельгию. Об этом заявил министр юстиции королевства Коэн Генс в эфире телеканала VRT.

Речь идет, вероятнее всего, о высылке Турцией с границы с Сирией. В тот момент этот человек не был известен нам как подозреваемый в терроризме, это был обычный преступник, освобожденный условно.

Таким образом, он фактически подтвердил сделанное ранее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который сообщил, что турецкие власти в июле 2015 года депортировали одного из террористов, устроивших атаку в Брюсселе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.