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    Минобороны Великобритании планирует активизировать удары по ИГ

    Министр обороны Великобритании посетил британскую авиабазу Акротири на Кипре

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о планах по усилению авиаударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом, как сообщает Report, пишет "The Guardian". 

    «Мы ударим по ним еще сильнее. Мы просим вас ударить по командным центрам террористов и по источникам их доходов», — сказал он в ходе визита на британскую авиабазу Акротири на Кипре.

    Он также отметил, что министерство обороны не располагает информацией о жертвах британских авиаударов со стороны мирного населения.

    Ранее сообщалось, что королевские авиационные силы Великобритании начали вторую серию авиаударов в Сирии.

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