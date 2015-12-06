Минобороны Великобритании планирует активизировать удары по ИГ

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о планах по усилению авиаударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом, как сообщает Report, пишет "The Guardian".

«Мы ударим по ним еще сильнее. Мы просим вас ударить по командным центрам террористов и по источникам их доходов», — сказал он в ходе визита на британскую авиабазу Акротири на Кипре.

Он также отметил, что министерство обороны не располагает информацией о жертвах британских авиаударов со стороны мирного населения.

Ранее сообщалось, что королевские авиационные силы Великобритании начали вторую серию авиаударов в Сирии.