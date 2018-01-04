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    Минобороны России: Двое военных погибли при обстреле аэродрома Хмеймим

    В министерстве назвали фейком данные об уничтожении семи российских самолетов

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела  аэродрома "Хмеймим" в Сирии. Как передает Report, об этом  сообщает министерство обороны России.

    "31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков", — говорится в сообщении.

    Указывается, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".

    Кроме того в минобороны назвали фейком данные об уничтожении боевиками семи находящихся на базе самолетов.

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