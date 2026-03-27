Минобороны ОАЭ: Системы ПВО за сутки перехватили 6 иранских баллистических ракет

Системы ПВО ОАЭ перехватили 6 баллистических ракет и 9 беспилотников за сутки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ.

"Системы ПВО ОАЭ 27 марта перехватили шесть баллистических ракет и девять беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана", - сказано в сообщении.

За предыдущие сутки системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили 15 баллистических ракет и 11 БПЛА.

В сообщении также говорится о том, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке (28 февраля) системы ПВО ОАЭ перехватили 378 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 835 БПЛА.