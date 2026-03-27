    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: Sutka ərzində İranın 6 ballistik raketini ələ keçirmişik

    Digər ölkələr
    • 27 mart, 2026
    • 17:51
    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: Sutka ərzində İranın 6 ballistik raketini ələ keçirmişik

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Hava Hücumundan Müdafiə sistemləri sutka ərzində 6 ballistik raket və 9 pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    "BƏƏ HHM sistemləri martın 27-də İrandan buraxılmış 6 ballistik raket və 9 pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib", - məlumatda qeyd olunub.

    Ötən sutka ərzində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin HHM sistemləri 15 ballistik raket və 11 PUA-nı ələ keçirib.

    Məlumata görə, Yaxın Şərqdə münaqişənin gərginləşməsinin əvvəlindən (28 fevral) BƏƏ HHM sistemləri 378 ballistik raket, 15 qanadlı raket və 1 835 PUA-nı ələ keçirib.

    Минобороны ОАЭ: Системы ПВО за сутки перехватили 6 иранских баллистических ракет

