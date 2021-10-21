Министры обороны НАТО проведут в Брюсселе плановое заседание

Министры обороны 30 государств НАТО проведут 21-22 октября в Брюсселе плановое заседание Североатлантического совета.

Министры обороны 30 государств НАТО проведут 21-22 октября в Брюсселе плановое заседание Североатлантического совета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На этой встрече, в частности, будут рассмотрены возможные последствия закрытия миссий России и НАТО в Брюсселе и Москве и вопросы военного сдерживания России, а также даны оценки российскому ракетному и ядерному потенциалу.

Министры обсудят расширение инвестиций в развитие новых военных технологий и технологий двойного назначения, включая искусственный интеллект, они также примут решение о создании военного инновационного фонда НАТО, куда они надеются привлечь до миллиарда евро. Участники заседания обсудят развитие ядерного и космического потенциала альянса. Помимо этого, Столтенберг пообещал, что будут рассмотрены уроки, которые альянс вынес из войны в Афганистане.

Министры проведут отдельную встречу в формате группы ядерного планирования НАТО, где обсудят, как "гарантировать, чтобы ядерное сдерживание альянса оставалось безопасным, надежным и эффективным". При этом, по его словам, альянс остается привержен принципам контроля над вооружениями.

"НАТО является твердым сторонником мира без ядерного оружия, но мы не верим в односторонние действия, мы считаем, что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи будет ядерное оружие, а у НАТО не будет, не станет более безопасным", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что альянс поддерживает диалог между США и Россией по соглашениям о контроле над вооружениями, но считает, что в перспективе необходимо создание таких механизмов, которые будут включать Китай и другие ядерные державы.