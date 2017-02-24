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    Министр здравоохранения Австрии скончалась от рака

    Пятидесятитрехлетняя социал-демократ на прошлой неделе внезапно попала в больницу

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Австрии Сабина Оберхаузер скончалась в четверг после продолжительной борьбы с раком.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Пятидесятитрехлетняя социал-демократ на прошлой неделе внезапно попала в больницу с рецидивом заболевания и из нее уже не вышла.

    О своем недуге министр сообщила сразу, как узнала о нем сама — в начале 2015 года. Пост главы Минздрава она занимает с 2014 года.

    После обострения болезни ее пост временно перешел к министру по социальным вопросам Алоису Штогеру.

    Руководство страны глубоко опечалено такой новостью. Так, президент Александр Ван дер Беллен заявил о "большой грусти в связи с тем, что министр Сабина Оберхаузер проиграла бой с раком‎". 

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