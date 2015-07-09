​Министр ВВС США назвала Россию главной угрозой национальной безопасности

Баку. 9 Июля. REPORT.AZ/ Министр Военно-воздушных сил США Дебора Джеймс назвала Россию главной угрозой национальной безопасности США, призвав к увеличению американского военного присутствия в Европе, передает Report со ссылкой на Reuters,

"Я считаю Россию главной угрозой. Сейчас не время, чтобы каким угодно образом давать знать о недостатке сил в свете действий России", — сказала она.

Она также отметила, что разочарован тем, что только четверо из 28 членов НАТО достигли поставленной цели, заключающейся в трате 2% ВВП на оборону.

Ранее министр ВВС США обвинила Россию в ведении "гибридной войны".