Министр снабжения Египта подал в отставку из-за сообщений о коррупции

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министр снабжения Египта Халед Ханафи в четверг подал в отставку на фоне обвинений в коррупции в возглавляемом им министерстве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я заявляю со всей ответственностью, что ухожу со своего поста, чтобы государство смогло выбрать того, кто будет работать с самоотдачей и возьмет на себя ответственность за продолжение реформ", - сказал министр на пресс-конференции в Каире.

Ранее депутаты египетского парламента и ряд СМИ обвинили министерство снабжения в мошенничестве при организации закупок пшеницы, что могло привести к потери государством десятков миллионов долларов. Кроме того, сообщается, что действия министерства привели к значительному удорожанию продуктов питания на египетском рынке.

По информации египетских СМИ, отставка уже была принята премьером Египта. В ближайшие часы экс-министра могут вызвать на допрос в прокуратуру.