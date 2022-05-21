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Министр обороны США обсудил с украинским коллегой военные потребности Киева

Министр обороны США обсудил с украинским коллегой военные потребности Киева Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним потребности Киева в вооружениях в преддверии намеченного на 23 мая второго заседания координационной группы Запада по оказанию нов
Другие страны
21 мая 2022 г. 22:10
Министр обороны США обсудил с украинским коллегой военные потребности Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним потребности Киева в вооружениях в преддверии намеченного на 23 мая второго заседания координационной группы Запада по оказанию новой военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности Украины в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которую США проведут 23 мая", - отмечается в тексте. В заявлении подчеркивается, что во встрече примут участие представители более 40 стран.

"Остин также подчеркнул, что 19 мая президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительно 100 млн долларов помощи в сфере безопасности, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины артиллерию, РЛС контрбатарейной борьбы, военные транспортные средства, полевое оборудование и запчасти", - добавил Кирби.

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