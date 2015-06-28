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    ​Министр финансов Австрии считает неизбежным выход Греции из еврозоны

    Ханс Шеллинг: Oдна страна не в праве шантажировать Еврокомиссию и все европейские государства

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Выход Греции из еврозоны почти неизбежен". 

    Как отмечает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов Австрии Ханс Шеллинг.

    По его мнению, последствия для стран, находящихся в еврозоне, не так плохи, как для Греции: "Очевидно, что одна страна не в праве шантажировать Еврокомиссию и все европейские государства".

    Ранее сообщалось, что греческие власти ратифицировали проведение общенационального референдума по вопросу финансовой помощи стране 5 июля.

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