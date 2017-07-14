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    Россия намерена расширить свою базу в сирийском Тартусе

    ВМФ России сможет приобрести новые возможности по использованию находящихся в зоне корабельных групп

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Минобороны России намерено на законодательном уровне расширить технические возможности пункта материально-технического обеспечения собственного ВМФ в сирийском Тартусе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель комитета по обороне Владимир Шаманов на пленарном заседании Госдумы.

    "На подходе еще вопрос ратификации о расширении технических возможностей базы в Тартусе, где наш Военно-морской флот сможет приобрести новые возможности по использованию находящихся в зоне корабельных групп", - заявил В.Шаманов.

    По его мнению, военные базы РФ в Хмеймиме и в Тартусе являются фактором стабилизации ситуации в Сирии.

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