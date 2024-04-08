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Минфин США пригрозил банкам Китая санкциями в случае помощи России

Минфин США пригрозил банкам Китая санкциями в случае помощи России Глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила банкам Китая санкциями в случае материальной поддержки военных действий России в Украине.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 18:38
Минфин США пригрозил банкам Китая санкциями в случае помощи России

Глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила банкам Китая санкциями в случае материальной поддержки военных действий России в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Forbes, об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, речь может идти о перекрытии Пекину доступа к долларам США. Министр финансов США предупредила банки Китая о "значительных последствиях".

"Любые банки, которые содействуют крупным транзакциям, позволяющим поставлять товары военного или двойного назначения для российской оборонной промышленности, подвергают себя риску санкций США", - сказала она по итогам четырехдневного визита в Пекин.

Главным оружием Минфина США в отношении банков, действующих на международном уровне, является его способность перекрыть им доступ к американским долларам, подчеркивает агентство Bloomberg.

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