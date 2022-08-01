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Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 млрд евро

Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 млрд евро Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 млрд евро, не считая активов Центробанка.
Другие страны
1 августа 2022 г. 15:55
Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 млрд евро

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 млрд евро, не считая активов Центробанка.

Как передает Report, об этом заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при Минфинансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла, сообщает Tribune.

"Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 млрд евро, не считая активов российского Центрального банка", — сказал Валетт-Валла.

Уточняется, что это финансовые и нефинансовые активы, к примеру, недвижимость.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге говорил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, принадлежащих российским бизнесменам.

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Версия на английском языке France freezes Russian assets for 1.2B euros

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