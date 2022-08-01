Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 млрд евро

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 млрд евро, не считая активов Центробанка.
Как передает Report, об этом заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при Минфинансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла, сообщает Tribune.
"Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 млрд евро, не считая активов российского Центрального банка", — сказал Валетт-Валла.
Уточняется, что это финансовые и нефинансовые активы, к примеру, недвижимость.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге говорил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, принадлежащих российским бизнесменам.