Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 млрд евро

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 млрд евро, не считая активов Центробанка.

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 млрд евро, не считая активов Центробанка.

Как передает Report, об этом заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при Минфинансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла, сообщает Tribune.

"Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 млрд евро, не считая активов российского Центрального банка", — сказал Валетт-Валла.

Уточняется, что это финансовые и нефинансовые активы, к примеру, недвижимость.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге говорил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, принадлежащих российским бизнесменам.