Минэнерго США допустило заключение сделки с Ираном в течение двух недель

Мирное соглашение США с Ираном может быть заключено в течение одной-двух недель.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNN.

"Это, вероятно, разумные сроки", - сказал он.

На вопрос, отправится ли вице-президент США Джей Ди Вэнс в Исламабад на новый раунд переговоров, Райт заявил, что "вице-президент возглавляет эти переговоры с самого начала".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.