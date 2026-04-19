İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    ABŞ-nin energetika naziri: İranla sülh sazişi iki həftə ərzində bağlana bilər

    • 19 aprel, 2026
    • 18:45
    ABŞ-nin energetika naziri: İranla sülh sazişi iki həftə ərzində bağlana bilər

    ABŞ-nin İranla sülh müqaviləsi iki həftə ərzində bağlana bilər.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt bunu CNN-ə müsahibəsində bildirib.

    "Bu, ehtimal ki, ağlabatan müddətdir", - o deyib.

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin yeni danışıqlar mərhələsi üçün İslamabada gedib-getməyəcəyi barədə suala K.Rayt vitse-prezidentin bu danışıqlara lap əvvəldən rəhbərlik etdiyini bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 2026-cı il fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq, bir neçə şəhərə hava hücumları həyata keçiriblər. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-ə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran-ABŞ danışıqları keçirilib, lakin nəticəsiz qalıb.

    Aprelin 15-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran limanlarının dəniz blokadasını davam etdirməsinə baxmayaraq, Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıldığını elan edib. Bu addım Çinlə münasibətləri qorumaq üçün atılıb.

    Aprelin 18-də İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri atəşkəs razılaşmasının pozulmasını və ABŞ Ordusu tərəfindən İran limanlarının davamlı olaraq blokadasını əsas gətirərək, su yolunun bağlandığını elan edib.

    Минэнерго США допустило заключение сделки с Ираном в течение двух недель

    Son xəbərlər

    23:58

    Tramp İranla saziş üçün yaxşı şansın olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    23:36

    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    Fərdi
    23:36

    "Bavariya" Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

    Futbol
    23:09

    Samoa sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto

    Bakıda 14 yaşadək cüdoçular arasında Liqa yarışının II turu yekunlaşıb

    Fərdi
    22:38

    ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir

    Digər ölkələr
    22:19

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" və "İmişli" turun son günündə qalib gəlib

    Futbol
    22:17

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

    Region
    21:57
    Video

    İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Siti" "Arsenal"ı məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti