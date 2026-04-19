ABŞ-nin energetika naziri: İranla sülh sazişi iki həftə ərzində bağlana bilər
- 19 aprel, 2026
- 18:45
ABŞ-nin İranla sülh müqaviləsi iki həftə ərzində bağlana bilər.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt bunu CNN-ə müsahibəsində bildirib.
"Bu, ehtimal ki, ağlabatan müddətdir", - o deyib.
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin yeni danışıqlar mərhələsi üçün İslamabada gedib-getməyəcəyi barədə suala K.Rayt vitse-prezidentin bu danışıqlara lap əvvəldən rəhbərlik etdiyini bildirib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 2026-cı il fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq, bir neçə şəhərə hava hücumları həyata keçiriblər. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-ə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran-ABŞ danışıqları keçirilib, lakin nəticəsiz qalıb.
Aprelin 15-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran limanlarının dəniz blokadasını davam etdirməsinə baxmayaraq, Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıldığını elan edib. Bu addım Çinlə münasibətləri qorumaq üçün atılıb.
Aprelin 18-də İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri atəşkəs razılaşmasının pozulmasını və ABŞ Ordusu tərəfindən İran limanlarının davamlı olaraq blokadasını əsas gətirərək, su yolunun bağlandığını elan edib.