МИД Японии: Продолжающиеся запуски ракет в КНДР - это серьезные провокационные действия в отношении всего мирового сообщества

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Япония считает попытку запуска ракеты в КНДР серьезной провокацией, которая направлена против мирового сообщества. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел страны Фумио Кисида.

"Продолжающиеся запуски ракет в КНДР - это серьезные провокационные действия в отношении всего мирового сообщества, включая Японию", - сказал он. По словам министра, подобные действия Пхеньяна являются "абсолютно неприемлемыми".

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР провела неудачный запуск ракеты из района города Вонсан, расположенного на восточном побережье страны. Тип ракеты не уточняется, однако ранее сообщалось о возможной подготовке КНДР к запуску баллистической ракеты типа "Мусудан" среднего радиуса действия.

В апреле Пхеньян три раза пытался провести испытание такой ракеты, однако все попытки оказались неудачными.