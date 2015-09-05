Глава МИД Венгрии: Причина миграционного кризиса в безответственности политиков ЕС

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал миграционный кризис последствием безответственных заявлений, сделанных некоторыми европейскими политиками, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Происходящее в Венгрии является последствием двух вещей. Во-первых, это провалившаяся миграционная политика Евросоюза, во-вторых, — серия безответственных заявлений, сделанных европейскими политиками. Вот из-за этих двух вещей происходит то, что мы видим", — сказал он.

В Люксембурге проходит двухдневная неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС, посвященная главным образом миграционному кризису.