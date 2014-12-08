МИД Сирии требует от ООН ввести санкции против Израиля

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ МИД Сирии направил два послания Генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН с требованием ввести санкции против Израиля в связи с атаками международного аэропорта в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

В правительстве Сирии подчеркнули, что власти Израиля не скрывают свою политику, поддерживающую терроризм, поэтому против израильских властей необходимо предпринять сдерживающие меры.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по международному аэропорту Дамаска и городу к западу от сирийской столицы. Целью военных мог быть склад с боеприпасами.