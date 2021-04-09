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МИД РФ: Вступление Украины в НАТО привело бы к эскалации на юго-востоке страны

МИД РФ: Вступление Украины в НАТО привело бы к эскалации на юго-востоке страны В дипведомстве призвали киевские власти "проявить ответственный подход и заняться выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер"
Другие страны
9 апреля 2021 г. 13:56
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО привело бы к эскалации на юго-востоке страны

Вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявилана брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала она.

Захарова отметила, что ситуация в Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

Ранее президент Украины заявил, что НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

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