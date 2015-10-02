МИД РФ призвал Палестину и Израиль не раскручивать спираль насилия

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Москва призывает палестинцев и израильтян не раскручивать спираль насилия, после убийства двух израильтян на Западном берегу реки Иордан, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Неизвестные 1 октября убили двух израильтян на Западном берегу реки Иордан возле еврейского поселения Итамар. По данным медиков, боевики убили супружескую пару на глазах их четырех детей, младшему из которых четыре месяца. Военные ведут поиски нападавших, которые расстреляли израильскую семью из проезжавшей мимо машины. Преступление произошло вскоре после выступления в Генассамблее ООН премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в своей речи предложил палестинцам немедленно возобновить переговоры о мире.

"В Москве выражают искренние соболезнования родственникам погибших. Подтверждаем нашу принципиальную позицию: насилие в отношении мирных граждан категорически неприемлемо. Виновные в варварском убийстве должны быть найдены и осуждены", — говорится в сообщении МИД РФ.

В Москве призвали палестинцев и израильтян "проявить сдержанность и не идти по пути раскручивания спирали насилия, сделать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в палестино-израильских отношениях".