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МИД Нидерландов и Испании рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

МИД Нидерландов и Испании рекомендовали своим гражданам покинуть Украину Нидерланды и Испания призывают всех своих граждан покинуть Украину.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 16:51
МИД Нидерландов и Испании рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Нидерланды и Испания призывают всех своих граждан покинуть Украину.

Как передает Report, МИД этих стран распространили в субботу соответствующие заявления.

Так, в заявлении МИД Нидерландов говорится о том, что "ситуация с безопасностью уже вызывала серьезное беспокойство, а в последние дни она еще и ухудшилась. После консультаций с различными союзниками принято решение сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину".

Большая часть сотрудников нидерландского посольства также покинет Украину, на месте останутся только те люди, без которых функционирование дипломатического представительства не представляется возможным.

МИД Испании заявил о том, что "учитывая изменчивую ситуацию с безопасностью, рекомендуется не путешествовать на Украину. Испанцам, находящимся в настоящее время в этой стране, рекомендуется серьезно подумать о возможности временно покинуть ее с помощью доступных коммерческих средств, пока сохраняются нынешние обстоятельства".

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Версия на английском языке Dutch, Spain FMs recommend their citizens to leave Ukraine

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