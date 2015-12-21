​МИД КНР: США следует уважать интересы Китая

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ США должны уважать коренные интересы Китая, если желают сотрудничать с ним.

По сообщениям Report, как говорится в обнародованном в понедельник на сайте МИД КНР сообщении, об этом заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел КНР Ван И, находящийся с визитом на Кипре.

"В настоящее время мир сталкивается с различными глобальными вызовами, отвечать на которые необходимо всем странам сообща. Американская сторона в стремлении сотрудничать с Китаем должна уважать его коренные интересы и обращать внимание на серьезную обеспокоенность, которую он выражает", - заявил глава МИД.

"Ван И разъяснил Керри позицию китайской стороны по вопросам Тайваня и Южно-Китайского моря, потребовал, чтобы США прекратили продавать оружие Тайваню и направлять самолеты корабельной авиации в район островов Наньша для демонстрации силы", - говорится в сообщении.

"Американская сторона должна твердо придерживаться политики одного Китая", - подчеркнул Ван И.