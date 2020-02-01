​МИД Китая выступил против транспортной изоляции страны

Глава МИД Китая Ван И заявил о недопустимости транспортной блокады КНР со стороны других стран из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал во время телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Ван И напомнил, что отдельные страны объявили полный запрет на поездки в Китай, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

"Такие меры, принимаемые тогда, когда для кого-то настали тяжёлые времена, в ходе международного взаимодействия неприемлемы", — сказал он.