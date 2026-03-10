МИД Катара: Доха сосредоточена на защите своих интересов в противостоянии с Ираном
- 10 марта, 2026
- 15:19
Катар намерен и впредь отстаивать свои интересы, ставя во главу угла противодействие Ирану.
Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль Ансари.
Он уточнил, что с начала конфликта премьер-министр Катара лишь однажды связывался с главой внешнеполитического ведомства Ирана.
При этом дипломатические каналы между сторонами остаются открытыми, хотя основное внимание Катара сосредоточено на снижении напряженности.
Аль-Ансари также сообщил, что руководство страны приняло меры для защиты критически важной инфраструктуры, предупредив, что удары по энергетическим объектам могут привести к серьезным последствиям не только для региона, но и для мировой энергетики.
