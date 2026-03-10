İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 10 mart, 2026
    • 15:41
    Qətər XİN: Doha İranla qarşıdurmada öz maraqlarını qoruyacaq

    Qətər İrana qarşı mübarizəni ön plana çəkərək öz maraqlarını bundan sonra da müdafiə etmək niyyətindədir.

    "Report" Yaxın Şərq mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmisi Məcid əl-Ənsari bildirib.

    O dəqiqləşdirib ki, münaqişənin əvvəlindən Qətərin Baş naziri İran XİN başçısı ilə yalnız bir dəfə əlaqə saxlayıb.

    Bununla belə, tərəflər arasında diplomatik kanallar açıq qalır, Qətər isə əsas diqqəti gərginliyin azaldılmasına yönəldib.

    Əl-Ənsari bildirib ki, ölkə rəhbərliyi vacib infrastrukturun qorunması üçün tədbirlər görüb. O, enerji obyektlərinə hücumların təkcə region üçün deyil, qlobal enerji sektoru üçün də ciddi nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qətər
