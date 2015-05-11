МИД Ирана: Решение Сената США может задержать начало реализации ядерной сделки

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Решение Сената США может задержать начало реализации ядерной сделки на два месяца. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе выступления в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана.

"Вмешательство сената только замедлит начало реализации ядерной сделки примерно на два месяца, но не окажет какого-либо другого воздействия на соглашение по иранской ядерной программе", - заявил Аракчи.

На прошлой неделе сенат Конгресса США принял законопроект, который позволяет американским законодателям рассмотреть ядерную сделку с Ираном или отказаться от нее. Документ дает Конгрессу 30 дней на рассмотрение уже одобренного ИРИ и странами "шестерки" окончательного соглашения по иранской ядерной программе и запрещает президенту США Бараку Обаме отменять санкции в отношении ИРИ, предусмотренные сделкой.