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Власти Гренландии: Остров не продается

МИД Гренландии: Остров не продается
​МИД Гренландии заявил, что остров готов вести бизнес с США, однако он не продается

МИД Гренландии заявил, что остров готов вести бизнес с США, однако он не продается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так в ведомстве прокомментировали информацию об интересе американского президента Дональда Трампа к покупке Гренландии - автономии в составе Королевства Дания.

"Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся", - заявил глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.

Отметим, что президент США Дональд Трамп, который 2-3 сентября приедет с официальным визитом в Данию, в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. В свете вопросов Д.Трампа его советники обсуждали, в частности, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии "расширить свое военное присутствие в Арктике".

Отметим, что датские политики расценили новость об интересе американского президента к острову как неправдоподобную шутку. 

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