МИД Германии подтвердило гибель двух немок при нападении на гостиницу в Хургаде

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Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ МИД Германии в субботу официально подтвердил, что жертвами нападения на гостиницу в Хургаде стали двое граждан этой страны, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"К настоящему времени у нас есть грустная уверенность в том, что двое туристов, погибших на курорте Хургада на востоке Египта - граждане Германии", - заявил представитель германского внешнеполитического ведомства.

"На основании информации, которой мы располагаем, целью нападения были иностранные туристы - это коварный и преступный акт, который потряс нас и заставил ужаснуться", - отметил он.

Накануне вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в Хургаде, сообщило МВД Египта. Полиция задержала нападавшего, начато расследование. По первоначальным данным, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.