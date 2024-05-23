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МИД Аргентины назвал ошибочным равный подход МУС к Израилю и ХАМАС

МИД Аргентины назвал ошибочным равный подход МУС к Израилю и ХАМАС Правительство Аргентины обеспокоено запросом прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы оборонного ведомства еврейского государства Йоава Галанта и считает оши
Другие страны
23 мая 2024 г. 06:48
МИД Аргентины назвал ошибочным равный подход МУС к Израилю и ХАМАС

Правительство Аргентины обеспокоено запросом прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы оборонного ведомства еврейского государства Йоава Галанта и считает ошибочным их уравнивание с лидерами радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявило министерство иностранных дел южноамериканской республики.

"В частности, Аргентина считает ошибочным и отвергает допускаемое прокурором уравнивание законных властей демократического государства с лидерами террористической организации, несущей ответственность за жестокие преступления", - говорится в тексте.

По мнению руководства республики, решение прокурора МУС "ставит под сомнение право на законную оборону, которое реализует Израиль". "Правительство Аргентины считает, что поведение прокурора не способствует улучшению ситуации в зоне конфликта, а, наоборот, создает препятствия для усилий по освобождению заложников, находящихся в руках ХАМАС", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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